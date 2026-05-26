Tream ist der erste Schlagerrapper in der Geschichte von "Sing meinen Song" - und ein ungewöhnlicher Gast für das Format. "Ich habe an der einen oder anderen Stelle schon provoziert", erklärt er im Interview. Neue Freundschaften sind dennoch entstanden.
Lederhose, Rap und Partyschlager unter südafrikanischem Himmel: Tream (27) bringt bei "Sing meinen Song" sein ganz eigenes Flair mit. Der Vollblut-Bayer trifft in der aktuellen Staffel des Tauschkonzerts auf alte Hasen wie Mark Forster, den Grafen, Alina Süggeler (Frida Gold), Giovanni Zarrella sowie Deine Cousine und die Scorpions als Special Guests. Für Tream, dessen Folge am 25. Mai läuft (20:15 Uhr, Vox), ist es die erste TV-Show seiner Karriere.