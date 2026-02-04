1 Die Gewerkschaft plant eine Schweigeminute. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

Ein Bahnmitarbeiter stirbt nach einem Angriff bei einer Ticketkontrolle. Mit einer Schweigeminute soll ihm gedacht werden.











Landstuhl - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einer Schweigeminute auf. "Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen", teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert. "Heute steht die Eisenbahnerfamilie still." Die Schweigeminute soll heute um 15.00 Uhr stattfinden.