Deutschland-Wetter: Glättegefahr im Nordosten bleibt - Neblig-trüber Sonntag

Mit viel Nebel und Wolken wird der Sonntag vielerorts eher trist. Im Nordosten und Osten kann es weiter stellenweise glatt sein. Im Westen, Südwesten und am Alpenrand kommt auch mal die Sonne durch.
Offenbach - Im Nordosten und Osten Deutschlands kann es heute wieder stellenweise glatt werden. Erwartet werden geringer Schneefall oder Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auch in vielen anderen Teilen Deutschlands soll es eher trist werden. Der Himmel zeigt sich der Vorhersage zufolge stark bewölkt oder ganztägig neblig-trüb. Im Tagesverlauf kann es im Westen, Südwesten und am Alpenrand aber Auflockerungen mit Sonnenschein geben.