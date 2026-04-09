Extremismus: Rechtsextremistin Liebich nach Flucht in Tschechien gefasst

Monatelang wurde Liebich per Haftbefehl gesucht. Eigentlich sollte sie längst in der JVA in Chemnitz einsitzen. Jetzt klickten in Tschechien die Handschellen.
Halle/Chemnitz - Sie meldete sich quasi täglich in den sozialen Netzwerken zu Wort, über Monate fehlte zu ihr aber jede Spur: Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist nach monatelanger Fahndung in Tschechien gefasst worden. Tschechische Polizisten hätten Liebich auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Schönbach bei Asch festgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.