Verbraucherschützer feiern die geplante Zuckerabgabe als „Meilenstein für die Gesundheitsvorsorge“. Die Ernährungsindustrie sieht darin eine Methode, um Haushaltslöcher zu stopfen.
Verbraucherschützer haben die Pläne der Bundesregierung zur Einführung einer Abgabe auf zuckergesüßte Getränke begrüßt. „Die Zuckerabgabe kommt. Das ist eine gute Nachricht. Sie ist ein zentraler Baustein für eine gesündere Ernährung und entlastet langfristig unser Gesundheitssystem“, sagte die Vorständin des Verbraucherzentralen-Bundesverbands, Ramona Pop.