Türkei in der Krise Erdogan attackiert Imamoglu-Partei - „Fleischgewordener Faschismus“

Die Türkei steckt seit der Festnahme des Erdogan-Rivalen Imamoglu in einer Krise. Der Präsident macht die Opposition dafür verantwortlich - und geht die politischen Kontrahenten in einer Rede hart an.