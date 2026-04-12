Fußball-Bundesliga: Union Berlin trennt sich von Baumgart - Eta übernimmt

Union Berlin trennt sich nach dem 1:3 in Heidenheim überraschend von Trainer Baumgart. U19-Coach Marie-Louise Eta übernimmt bis Saisonende - als erste Frau in der Männer-Bundesliga.
Berlin - Union Berlin hat sich überraschend von Cheftrainer Steffen Baumgart getrennt. Als Nachfolgerin übernimmt bis zum Saisonende die bisherige U19-Trainerin Marie-Louise Eta, wie der Fußball-Bundesligist kurz vor Mitternacht mitteilte. Wenige Stunden zuvor hatten die Berliner 1:3 bei Schlusslicht Heidenheim verloren. Der Vorsprung des Tabellenelften auf Relegationsplatz 16 beträgt weiter sieben Punkte.