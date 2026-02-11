Deutschland und Israel: Klöckner rät Israel von Einführung der Todesstrafe ab

1 Die Todesstrafe sei nicht mit dem Schutz der Menschenwürde vereinbar, sagt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Foto: Ulrich Steinkohl/dpa

Julia Klöckner besucht erstmals als Bundestagspräsidentin Israel. Vor Journalisten betont sie Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen den Hamas-Terror. Sie spricht aber auch heikle Themen an.











Jerusalem - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat Überlegungen in Israel zur Wiedereinführung der Todesstrafe kritisch bewertet und von einer Umsetzung abgeraten. "Die Errungenschaft, auf staatliche Hinrichtungen zu verzichten, sollte man nicht aufs Spiel setzen", sagte die CDU-Politikerin in Jerusalem nach einem Gespräch mit Israels Parlamentspräsidenten Amir Ohana. Die Todesstrafe sei nicht mit dem Schutz der Menschenwürde vereinbar. Ein Staat dürfe nicht Rache nehmen.