Deutschland seit 70 Jahren Nato-Mitglied: Was ist uns Europas Sicherheit wert?

1 Schwieriger Gesprächspartner: Nato-Generalsekretär Marc Rutte (rechts) mi US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Foto: Kevin Wolf/AP/dpa

Seit 70 Jahren ist Deutschland in der Nato und noch immer ist die Allianz Grundpfeiler der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Doch das Bündnis steht vor einem dramatischen Wandel, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Deutschland hat der Nato sehr viel zu verdanken. Neben der Europäischen Gemeinschaft ebnete das nordatlantische Verteidigungsbündnis in den 1950er Jahren der Bundesrepublik überraschend schnell den Weg zurück in den Kreis der internationalen Staatengemeinschaft. In den Jahrzehnten danach, waren die Westdeutschen dann die größten Nutznießer der Sicherheitsgarantie der Nato. Die Bundesrepublik war während des Kalten Krieges Frontstaat, sie wäre das erste Opfer einer sowjetischen Offensive gewesen. Genau 70 Jahre ist das her, und die Nato-Mitgliedschaft ist noch immer ein wichtiger Grundpfeiler der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.