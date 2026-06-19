Wer hat das hässlichste Deutschland-Trikot? (Edeka, Check24 & Co.)

Edeka verschenkt ein DFB-Fanshirt ab 50 Euro Einkaufswert, erntet für das Design aber Spott im Netz. Check24 kontert mit Gratis-Trikots inklusive Datenschutz-Falle.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft, und auch im Handel herrscht Fußballfieber. Schon Ende Mai verschenkte Edeka ab einem Einkaufswert von 50 Euro ein „exklusives Deutschland-Fan-Shirt“. Und in manchen Filialen läuft das Angebot noch weiter. „Unsere rund 3.200 selbstständigen Kaufleute entscheiden frei über Ihre unternehmerischen Tätigkeiten, so natürlich auch über den Umgang mit vereinzelten Restbeständen der Fan-Shirts“, teilte eine Sprecherin mit.