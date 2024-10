Deutschland-Tourismus: Deutschland zählte im August so viele Touristen wie noch nie

1 Camping-Idylle war in diesem August besonders gefragt. Foto: Uwe Lein/dpa

Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Noch nie haben so viele Menschen in touristischen Betrieben übernachtet wie in diesem August. Vor allem eine Sparte sorgt für Zuwächse.











Wiesbaden - Im August haben in Deutschland so viele Touristen übernachtet wie noch nie. 59 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste bedeuten den stärksten jemals registrierten Monat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Die Branche hat damit endgültig die Corona-Krise hinter sich gelassen, denn der bislang höchste Wert stammt aus dem Juli 2019, als rund 200.000 Übernachtungen weniger gezählt wurden. Berücksichtigt werden in der Statistik nur größere Betriebe mit mindestens zehn Übernachtungsmöglichkeiten.