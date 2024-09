Deutschland: Tierschutzbeauftragte fordert Sachkundenachweis für Hundehalter

1 Tierhalter sollen sich künftig verpflichtend über den richtigen Umgang mit Hund und Katze informieren müssen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa Themendienst/Christin Klose

Wer sich ein Tier anschafft, sollte sich vorher zumindest ein Grundwissen aneignen. Das verlangt Ariane Kari, die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung. Für Katzen hat sie weitere Pläne.











Tierhalter sollen sich künftig verpflichtend über den richtigen Umgang mit Hund und Katze informieren müssen - das fordert die Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, Ariane Kari. „Natürlich braucht es für die Haltung von Tieren immer ein bestimmtes Maß an Sachkunde“, sagte Kari der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch). „Regelungen für Hundehaltende sind meiner Ansicht nach am drängendsten, weshalb ich mich in meiner Arbeit derzeit auch hierauf konzentriere.“