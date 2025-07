Terrorismusverdacht: Terrorismusverdacht: Razzia in Nordrhein-Westfalen

1 In den frühen Morgenstunden wurden sechs Objekte in Städten in Nordrhein-Westfalen durchsucht (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Durchsuchungen dienten dazu, die mutmaßliche Planung und Umsetzung eines islamistisch motivierten Anschlags zu verhindern, wie die Ermittler mitteilten.











Essen - Zur Verhinderung eines mutmaßlich geplanten islamistisch-terroristisch motivierten Anschlags durchsuchen Spezialeinheiten der Polizei mehrere Objekte in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen. Die Razzien finden zeitgleich in sechs Objekte in den Städten Essen, Dortmund, Düsseldorf und Soest statt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Essen am frühen Morgen mitteilten. Ein 27-jähriger Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit sei vorläufig festgenommen worden.