Deutschland: Tatverdächtiger nach tödlichen Schüssen in Firma gefasst

Tatverdächtiger nach tödlichen Schüssen in Firma gefasst

1 Der Tatverdächtige von Bad Friedrichshall gefasst. Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa

Nach den tödlichen Schüssen in einer Firma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Wie eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur weiter mitteilte, wurde er in Seckach (Neckar-Odenwald-Kreis) von Spezialeinsatzkräften festgenommen.











