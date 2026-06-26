Nach der Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das Projekt Stuttgart 21. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund 3 Milliarden Euro und Gesamtkosten in Höhe von dann 14,5 Milliarden Euro.











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Stuttgart - Nach der Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das Projekt Stuttgart 21. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund 3 Milliarden Euro und Gesamtkosten in Höhe von dann 14,5 Milliarden Euro. Zuvor hatten mehrere Medien über die Kostensteigerung berichtet.