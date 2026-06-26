Verschobene Eröffnung: Bahnprojekt Stuttgart 21 wird drei Milliarden Euro teurer

Fünf Jahre wird noch mindestens am neuen Stuttgarter Bahnhof gebaut. Das führt nun auch zu höheren Kosten für Stuttgart 21. Um welche Summen es geht - und wer sie bezahlen muss.
Stuttgart - Nach der Verschiebung der Eröffnung des neuen Stuttgarter Tiefbahnhofs um fünf Jahre steigen auch die Kosten für das Projekt Stuttgart 21. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechnet die Bahn mit Mehrkosten in Höhe von rund 3 Milliarden Euro. Damit erhöhen sich die Gesamtkosten auf etwa 14,5 Milliarden Euro. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über die Kostensteigerung berichtet.