Regisseur Wim Wenders will seinen Film «Falsche Bewegung» vorerst nicht mehr zeigen. Schauspielerin Nastassja Kinski hätte besser beschützt werden müssen - «dafür bitte ich Dich um Entschuldigung».
Berlin - Nach dem Streit um eine Nacktszene mit Schauspielerin Nastassja Kinski soll der Film "Falsche Bewegung" von Regisseur Wim Wenders vorerst nicht mehr gezeigt werden. Der Film werde aus allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen, teilte die Wim Wenders Stiftung mit. Streaming-, TV- und Vertriebspartner würden dazu angewiesen, den Film nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen.