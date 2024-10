1 Nach Auffassung der EU subventioniert China die Produktion von E-Autos in unzulässigem Ausmaß. Deshalb erhebt die EU Strafzölle – gegen den Willen der deutschen Regierung. Foto: dpa/Li Jianan

Das deutsche Nein zu Strafzöllen für E-Autos aus China ist in der Sache richtig. Es nützt trotzdem wenig, meint unser Auto-Experte Matthias Schmidt.











Link kopiert



Der Kanzler wollte offenkundig ein Zeichen setzen, in dem er sich an die Seite der geschwächten deutschen Autoindustrie stellt. In der Sache ist sein Nein zu EU-Strafzöllen auf chinesische Elektroautos richtig. Eine Enthaltung bei Fragen zum Kernbereich der deutschen Wirtschaft wäre einer Selbstverzwergung gleichgekommen.