"Ich fühle mich wie befreit" "Glücklich wie nie": Eva Imhof blickt nach Zusammenbruch nach vorne

Eva Imhof sprach im vergangenen Jahr offen über ihren mentalen Zusammenbruch und die anschließende Behandlung in einer Psychiatrie. In einem neuen Interview gibt die Moderatorin nun persönliche und berufliche Einblicke in ihr aktuelles Leben.