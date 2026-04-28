Deutschland: So wenige Geburten wie seit 1946 nicht mehr

Die Geburtenzahl in Deutschland ist im vierten Jahr in Folge gesunken. Damit wurde ein historisches Tief seit 1946 erreicht.
Im vierten Jahr in Folge ist die Zahl der Geburten in Deutschland gesunken und hat den niedrigsten Stand seit 1946 erreicht. Im vergangenen Jahr seien nach vorläufigen Ergebnissen rund 654.300 Kinder geboren worden, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Das seien 3,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor gewesen, als 677.117 Neugeborene das Licht der Welt erblickten.