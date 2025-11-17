Deutschland-Slowakei: Deshalb ist das neue DFB-Trikot so besonders

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt von Adidas ein besonderes Geschenk zum Abschied: Das neue Heimtrikot erinnert an die größten WM-Erfolge und verbindet legendäre Designs aus drei Jahrzehnten. Heute Abend trägt die Mannschaft es im entscheidenden Qualifikationsspiel.

Es ist ein Trikot mit Symbolkraft: Wenn die deutsche Nationalmannschaft heute Abend in Leipzig gegen die Slowakei aufläuft, trägt sie erstmals im eigenen Land das neue Adidas-Heimjersey. Weiß mit den markanten Streifen in Schwarz, Rot und Gold - natürlich auf den ersten Blick eine Hommage an einen der größten Erfolge des DFBs: der WM-Titelgewinn im Jahr 1990 mit Lothar Matthäus, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Co. Und womöglich das letzte Kapitel einer langen Partnerschaft, denn ab 2027 übernimmt Nike die Ausstattung der Nationalmannschaft.

Die Premiere hatte das Trikot bereits am Freitag in Luxemburg, als Nick Woltemade (23) mit zwei Toren den 2:0-Sieg sicherte. "Ich fand selten ein Trikot cooler als unser neues Heimtrikot von Adidas", schwärmt der Spieler von Newcastle United. "Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön retro." Die Begeisterung des Stürmers ist nachvollziehbar: Das Design greift nicht nur den Look des legendären 90er-Trikot auf, sondern erinnert auch an die Zickzack-Optik des DFB-Trikots von 1994, als Deutschland bei der WM in den USA allerdings sportlich enttäuschte und bereits im Viertelfinale ausschied.

Deutschland-Trikot mit Adidas-Erfolgsgeschichte

In Kombination mit schwarzer Hose und weißen Stutzen, die das Muster wiederholen, entsteht ein Look, der Tradition und Moderne verbindet. Das letzte Adidas-Trikot soll nicht irgendein Jersey sein, sondern eine Verneigung vor den größten Momenten. Fans können das neue Heimtrikot seit dem 6. November erwerben. Der Preis liegt für das Fan-Trikot bei 100 Euro, für die Profi-Variante bei 150 Euro - ohne Namen und Nummer auf Rücken bzw. Brust. Die entsprechenden Kinderversionen kosten 75 bzw. 110 Euro - letztere Variante ist aktuell im Adidas-Onlineshop allerdings bereits ausverkauft.

Auch die DFB-Frauen und die U-Nationalmannschaften tragen ab sofort das neue Heimjersey. Falls sich die deutsche Männer-Mannschaft für die WM 2026 qualifiziert, wird sie in diesem Trikot natürlich auch bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko auflaufen.

Deutschland-Slowakei: Entscheidung um WM-Ticket

Doch bevor es Richtung WM geht, muss am Montagabend zunächst die Qualifikation perfekt gemacht werden. Um 20:45 Uhr empfängt Deutschland in Leipzig die Slowakei zum entscheidenden Gruppenspiel. Ein Sieg oder Unentschieden reicht der Mannschaft von Julian Nagelsmann (38) für das direkte WM-Ticket. Bei einer Niederlage würde Deutschland dagegen in die Play-offs abrutschen und müsste sich im März in zwei K.o.-Duellen für die Endrunde qualifizieren.