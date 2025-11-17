Deutschland-Slowakei: Deshalb ist das neue DFB-Trikot so besonders

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt von Adidas ein besonderes Geschenk zum Abschied: Das neue Heimtrikot erinnert an die größten WM-Erfolge und verbindet legendäre Designs aus drei Jahrzehnten. Heute Abend trägt die Mannschaft es im entscheidenden Qualifikationsspiel.
Es ist ein Trikot mit Symbolkraft: Wenn die deutsche Nationalmannschaft heute Abend in Leipzig gegen die Slowakei aufläuft, trägt sie erstmals im eigenen Land das neue Adidas-Heimjersey. Weiß mit den markanten Streifen in Schwarz, Rot und Gold - natürlich auf den ersten Blick eine Hommage an einen der größten Erfolge des DFBs: der WM-Titelgewinn im Jahr 1990 mit Lothar Matthäus, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Co. Und womöglich das letzte Kapitel einer langen Partnerschaft, denn ab 2027 übernimmt Nike die Ausstattung der Nationalmannschaft.