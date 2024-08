1 Im Jahr 2023 registrierte die Polizei deutlich mehr Schleuserkriminalität. (Symbolbild) Foto: dpa/Benjamin Westhoff

Die Zahl der registrierten Schleusungen ist vergangenes Jahr in Deutschland um 60 Prozent nach oben geschnellt. Die Schleuser gehen dabei laut einem aktuellen Bundeslagebild immer skrupelloser vor.











Die Polizei hat 2023 deutlich mehr Schleuserkriminalität in Deutschland registriert. Insgesamt wurden rund 7.920 Fälle von Einschleusungen aktenkundig, was einem Plus von gut 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte.