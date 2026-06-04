Nach Krankheit: Türkisch für Anfänger-Schauspieler Axel Schreiber ist tot

Mit der ARD-Serie «Türkisch für Anfänger» wurde er bekannt. Nun ist Axel Schreiber im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Er litt an Krebs.
Berlin - Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Der aus der erfolgreichen ARD-Serie "Türkisch für Anfänger" bekannte Künstler ist im Alter von 49 Jahren gestorben, wie seine Schauspielagentur Hübchen unter Berufung auf eine enge Freundin Schreibers bestätigte. Demnach ist der Darsteller am 3. Juni "nach langer schwerer Krebserkrankung" gestorben. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und "Focus" berichtet.