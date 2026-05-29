Verbraucherpreise: Inflation sinkt im Mai deutlich auf 2,6 Prozent

Der Iran-Krieg hat Deutschlands Wirtschaft und den Geldbeutel der Verbraucher getroffen. Doch im Mai schwächt sich der Preisdruck ab. Das dürfte an einem Mittel der Politik liegen.
Wiesbaden - Entlastung für Verbraucher: Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai deutlich auf 2,6 Prozent gesunken. Das geht aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervor. Im April waren die Verbraucherpreise noch um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen und damit so stark wie seit Januar 2024 nicht. Der Iran-Krieg hat die Energiepreise in die Höhe getrieben und bremst die Konjunktur aus.