Polizei: Zwei Tote nach Schüssen in Firma nahe Heilbronn

1 In Bad Friedrichshall im Landkreis Heilbronn ist die Polizei nach einem Tötungsdelikt im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Fabian Koss/onw-images/dpa

Im Norden Baden-Württembergs betritt eine maskierte Person eine Firma und schießt. Zwei Männer werden nach ersten Erkenntnissen tödlich und ein Mann lebensgefährlich verletzt.











Bad Friedrichshall - Bei Schüssen in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs sind nach Angaben der Polizei zwei Männer getötet worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter sei auf der Flucht, die Fahndung nach ihm laufe, sagte ein Polizeisprecher am Abend.