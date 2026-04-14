Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag an. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte.











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Frankfurt/Main - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag an. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte.