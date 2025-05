Die beiden im Nordosten der Niederlande vermissten Kinder sind tot. Die in der Nacht in einem Auto gefundenen Leichen wurden identifiziert, es handelt sich um die Kinder und den Vater, wie die Polizei in Winschoten bei Groningen mitteilte.











