1 Beim zweiten Spieltag der Nations-League-Saison kommt es zum Duell zwischen der Deutschland und der Niederlande. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 10. September in einem Nations-League-Spiel auf die Niederlande. Wo kann kann man die Partie live im TV sehen und welche Begegnungen stehen noch an?











Am zweiten Spieltag der Nations-League-Saison kommt es zum Duell zwischen Deutschland und der Niederlande. Die beiden Teams treffen am Dienstag, 10. September, um 20.45 Uhr in Amsterdam in der Johan Cruijff Arena aufeinander. Wo kann man die Nations-League-Partie im TV verfolgen?