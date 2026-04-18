Deutschland: Medizinerin befürchtet Trend zu immer mehr assistierten Suiziden

Jeder Mensch hat das Recht, frei über seinen Tod zu entscheiden. Das hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt. Eine Medizinerin fürchtet Missbrauch und Wildwuchs.
Einen Trend zu immer mehr assistierten Selbsttötungen in Deutschland befürchtet die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Claudia Bausewein. "Es wird teilweise proaktiv Werbung für den assistierten Suizid gemacht. Es ist zu befürchten, dass dies ein Geschäftsmodell ist", sagte die Direktorin der Klinik für Palliativmedizin der Universität München der "Süddeutschen Zeitung" am Samstag.