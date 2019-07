Gewalttat in Stuttgart-Fasanenhof Mutmaßlicher Täter nach brutaler Tötung gefasst

Ein Mann tötet am Mittwochabend einen 36-Jährigen auf offener Straße am Fasanenhof. Anschließend flüchtet er und hält Stuttgart in Atem. Um 21 Uhr gelingt der Polizei die Festnahme.