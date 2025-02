Kriminalität: Mann am Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Mann am Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

4 Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Menschen. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Ort lässt aufhorchen - am Abend ist nach einem Angriff am Holocaust-Mahnmal aber vieles noch unklar.











Link kopiert



Berlin - Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Nach einem Bericht der "B.Z." wurde der Mann von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen, der Täter ist auf der Flucht. Am Abend war zunächst vieles unklar. Ob es einen Zusammenhang zu dem Mahnmal gab, war zunächst nicht erkennbar.