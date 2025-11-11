Wer überträgt die Deutschland-Spiele gegen Luxemburg und Slowakei?

Zwei Spiele, zwei Sender: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre letzten Länderspiele 2025. Beide sind live und kostenlos zu sehen.
Das DFB-Team absolviert in den nächsten Tagen die finalen zwei Länderspiele des Jahres, die beide kostenfrei im Fernsehen übertragen werden. Zunächst spielt die deutsche Nationalmannschaft am Freitag, den 14. November um 20:45 Uhr im Rahmen der WM-Qualifikation auswärts gegen Luxemburg. Drei Tage später, am Montag, den 17. November um 20:45 Uhr, folgt das WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in Leipzig. Welcher Sender zeigt welches Spiel?