Wer überträgt die Deutschland-Spiele gegen Luxemburg und Slowakei?

Zwei Spiele, zwei Sender: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre letzten Länderspiele 2025. Beide sind live und kostenlos zu sehen.

Das DFB-Team absolviert in den nächsten Tagen die finalen zwei Länderspiele des Jahres, die beide kostenfrei im Fernsehen übertragen werden. Zunächst spielt die deutsche Nationalmannschaft am Freitag, den 14. November um 20:45 Uhr im Rahmen der WM-Qualifikation auswärts gegen Luxemburg. Drei Tage später, am Montag, den 17. November um 20:45 Uhr, folgt das WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei in Leipzig. Welcher Sender zeigt welches Spiel?

Deutschland-Luxemburg live bei RTL Das Auswärtsspiel gegen Luxemburg wird exklusiv von RTL übertragen. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit Vorberichten, während der Anpfiff für 20:45 Uhr angesetzt ist. Neben der TV-Ausstrahlung bietet RTL+ einen parallelen Livestream an. Im Expertenteam aus dem Stade de Luxembourg sind Lothar Matthäus und der ehemalige BVB-Coach Edin Terzic zu sehen. Laura Wontorra führt als Moderatorin durch den Abend, während Wolff-Christoph Fuss das Spielgeschehen kommentiert.

Deutschland-Slowakei im ZDF

Das Heimspiel gegen die Slowakei am Montag in der Red Bull Arena Leipzig wird vom ZDF im "sportstudio live"-Format präsentiert. Auch hier starten die Vorberichte um 20:15 Uhr, der Spielbeginn erfolgt um 20:45 Uhr. Die Partie kann zeitgleich in der ZDFmediathek gestreamt werden. Als Experten sind die Weltmeister von 2014, Christoph Kramer und Per Mertesacker, im Einsatz. Jochen Breyer moderiert die Sendung und Oliver Schmidt übernimmt die Spielkommentierung.

Übertragungsrechte für deutsche Länderspiele

Die Übertragungsrechte der DFB-Elf sind aktuell auf mehrere Anbieter verteilt. RTL zeigt ausgewählte Qualifikations- und Freundschaftsspiele, ARD und ZDF teilen sich die übrigen Begegnungen. Alle Partien, die in den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen, sind zudem kostenlos in den jeweiligen Mediatheken abrufbar. Bei RTL sind die Spiele live im Free-TV zu sehen, Wiederholungen und Zusatzinhalte gibt es über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+.