Notfall: Leiche bei Suche nach Eisbader gefunden

1 In Wismar ist eine Leiche aus einem Teich geborgen worden. Foto: Philip Dulian/dpa

Ein Zeuge sieht einen Eisbader ins Wasser steigen – dann bleibt er verschwunden. Taucher und Kettensägen kommen zum Einsatz - dann der traurige Fund. Wollte der Verunglückte filmen?











Link kopiert



Wismar - Bei der Suche nach einem verunglückten Eisbader haben Einsatzkräfte in einem Teich in Wismar die Leiche eines Mannes gefunden. Laut einer Polizeisprecherin handelt es sich um einen 40-Jährigen. Ein Zeuge hatte laut Polizei dort einen Mann beim Eisbaden gesehen - dieser sei dann nicht wieder aufgetaucht. Danach habe der Zeuge die Einsatzkräfte verständigt.