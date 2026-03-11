Nach den Kommunalwahlen in Bayern steht nun ein landesweites Ergebnis fest. Daran ändern die Stichwahlen in vielen Landkreisen, Städten und Gemeinden nichts mehr - da geht es nur noch um Personen.
München - Die CSU hat bei den bayerischen Kommunalwahlen landesweit leichte Verluste hinnehmen müssen: Ihr Stimmenanteil in den Landkreisen und kreisfreien Städten ging im Vergleich zur Wahl 2020 von 34,5 auf nun 32,5 Prozent zurück. Das ist ihr schlechtestes Kommunalwahlergebnis seit 1952. Die AfD legte dagegen deutlich von 4,7 auf 12,2 Prozent zu - sie war am Sonntag auch erstmals flächendeckend mit eigenen Listen zur Wahl angetreten.