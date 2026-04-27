1 Bereits jedes vierte Grundschulkind fühlt sich gestresst (Symbolfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Schon jedes vierte Grundschulkind fühlt sich gestresst. Laut KKH-Umfrage war knapp ein Viertel der Sechs- bis Zehnjährigen zuletzt in Schule oder Alltag belastet.











Link kopiert



Bereits jedes vierte Grundschulkind fühlt sich gestresst. Laut einer am Montag in Hannover veröffentlichten Forsa-Umfrage für die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) war nach Einschätzung der Eltern von Sechs- bis Zehnjährigen ein Viertel der Kinder (24 Prozent) in den vergangenen vier Wochen häufig gestresst, sei es in der Schule oder im Alltag.