Entscheidungen oder Stillstand? Koalition weiter um Reformen

Deutschland steckt im politischen Dauer-Stau fest. Nun soll’s der Frühling der Reformen richten, verspricht die Regierung schon seit Wochen. Doch bald ist der Frühling vorbei und es beginnt die parlamentarische Sommerpause. Und was heißt überhaupt Reformen? Nur zusätzliche finanzielle Belastungen für die arbeitende Mitte der Gesellschaft?
Wann kommt die schwarz-rote Regierungskoalition unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seinem Vize Lars Klingbeil (SPD) endlich in die Pötte? Wann kommt Deutschland endlich aus dem Quark?