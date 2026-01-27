Bürgernah oder unbezahlbar? Die Zukunft des Sozialstaats

Union und SPD wollen den Sozialstaat umkrempeln. Im Stillen überlegten sich Bund, Länder und Kommunen ein Konzept. Jetzt sind die Empfehlungen ihrer Kommission da. Gefordert wird ein großer Kraftakt.
Schlanker, bürgernäher, transparenter: Bund, Länder und Kommunen wollen den Sozialstaat tiefgreifend reformieren. Das geht aus dem Entwurf für «Empfehlungen der Kommission zur Sozialstaatsreform» hervor. Am heutigen Dienstag (27. Januar) sollen die Vorschläge an Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) übergeben werden.