Ermittlungen rund um Insolvenz: Untersuchungshaft für Ex-Milliardär René Benko

1 Der Ex-Milliardär wurde in Innsbruck festgenommen. (Foto: Archiv) Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Nach der Festnahme des Gründers der Immobilien- und Handelsgruppe Signa stand ein weiterer wichtiger Schritt an: Die Entscheidung über die - zunächst zweiwöchige - U-Haft.











Link kopiert



Wien - Der ehemalige österreichische Immobilieninvestor René Benko muss in Untersuchungshaft. Diese Entscheidung teilte das Landgericht in Wien am Freitag mit. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe war am Vortag in Innsbruck festgenommen worden. Als Gründe für die Haft nannte eine Sprecherin des Gerichts "Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr".