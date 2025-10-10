Deutschland geht leer aus: Sechs neue Gigafactories für KI in EU geplant

1 Die Europäische Kommission hat bisher 19 Standorte für große KI-Fabriken ausgewählt. (Archivbild) Foto: Meng Dingbo/XinHua/dpa

Brüssel - Die EU plant den Bau von sechs weiteren großen KI-Fabriken in Europa. Bewerbungen aus Deutschland blieben hier allerdings erfolglos. In Tschechien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien und den Niederlanden sollen nun sogenannte KI-"Gigafactories" entstehen, wie die EU-Kommission mitteilte. Sie sollen demnach Start-ups, kleinen und mittleren Unternehmen sowie der Industrie direkten Zugang zu KI-optimierten Supercomputern bieten.