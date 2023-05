12 Der Bundestrainer Joachim Löw wirkt während der EM sehr fokussiert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Auch bei der WM 2018 ging das deutsche Team mit einem Sieg und einer Niederlage ins dritte Gruppenspiel – und scheiterte. Kann das bei der EM 2021 wieder passieren? Ein Vergleich.









Herzogenaurach - Nach dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Elf tippten Mats Hummels und Thomas Müller ihre Botschaften ins Netz. „Yessssss!!!!“ – das schrieb Offensivmann Müller in den sozialen Netzwerken. Abwehrmann Hummels schaffte es immerhin, einen Satz zu formulieren Die Euphorie war groß, nach diesem ersten, so wichtigen Sieg im Turnierverlauf. „Jetzt sind wir da“, schrieb der Verteidiger also.