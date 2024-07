Deutschland gegen Spanien bei der EM 2024: Wir zeigen den Fanmarsch in Stuttgart im Livestream

1 Fans bei der Begegnung Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart – am Freitag ist ein großer Fanmarsch geplant. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart stimmt sich mit einem Fan-Walk auf das Viertelfinale ein, wenn Deutschland auf Spanien trifft. Wir begleiten den Marsch vom Schlossgarten nach Bad Cannstatt, bei dem Zehntausende erwartet werden, mit einem Livestream.











Jetzt wird es ernst: Am Freitag ist in Stuttgart anlässlich des Viertelfinals, in dem Deutschland gegen Spanien spielt, ein großer Fanmarsch der Deutschland-Fans zur MHP-Arena in Bad Cannstatt geplant. Dafür werden ab 13.30 Uhr einige Straßen gesperrt: Betroffen sind die B14, die Wolframstraße, die Uferstraße, die Neckartalstraße und die König-Karls-Brücke. Die Stadt Stuttgart erwartet, dass sich Zehntausende Fans am Marsch beteiligen. Auch unsere Zeitung ist vor Ort und zeigt das Geschehen im Livestream, den Sie hier verfolgen können: