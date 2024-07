Deutschland gegen Spanien bei der EM 2024: Analyse: So nahm das Drama für die DFB-Elf seinen Lauf

1 Tristesse pur: Jamal Musiala und Manuel Neuer können das Aus nicht fassen. Foto: imago/Jan Huebner

Das Team von Julian Nagelsmann kassiert im Viertelfinale von Stuttgart in der 119. Minute das 1:2 gegen Spanien. Am Ende herrscht Tristesse pur im deutschen Lager – aus diesen Gründen.











Schluss. Aus. Vorbei. Was für ein Drama für die DFB-Elf in Stuttgart. Alles deutete an diesem dramatischen Fußballabend auf ein Elfmeterschießen hin im EM-Viertelfinale. Und dann, ja dann kam die 119. Minute. Ein Moment der Unachtsamkeit in der deutschen Abwehr, Flanke von Dani Olmo, Kopfball von Mikel Merino zum 2:1 für Spanien – der das Ende aller deutschen Titelträume beim Heimturnier bedeutete. Der Stecker war gezogen am Freitagabend.