Deutschland gegen Niederlande Das Team von Joachim Löw in der Einzelkritik

Von Marco Seliger 19. November 2018 - 22:53 Uhr

Lange sah es nach einem versöhnlichen Jahresabschluss für die Mannschaft von Joachim Löw aus. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Niederlande eiskalt zu. Wir haben die Leistungen der DFB-Akteure bewertet.





Gelsenkirchen - Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft steht nach einem total verkorksten Jahr möglicherweise auch noch eine schwere EM-Qualifikation bevor. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw musste sich trotz einer über weite Strecken hervorragenden Leistung zum Jahresabschluss mit einem 2:2 (2:0) gegen den Erzrivalen Niederlande begnügen.

Die Oranje sicherten sich mit einem starken Schlussspurt noch das letzte Halbfinal-Ticket für das Finale Four der Nations League im kommenden Juni in Portugal. Timo Werner (9.) und Leroy Sane (19.) erzielten in Gelsenkirchen die Treffer für die DFB-Auswahl, die in dem neuen UEFA-Wettbewerb bereits zuvor als Absteiger in die B-Klasse festgestanden hatte. Thomas Müller wurde in der 67. Minute eingewechselt und kam zu seinem 100. Länderspiel-Einsatz. Quincy Promes (85.) und Virgil van Dijk (90.+1) trafen für die Niederlande.

