Deutschland gegen Kroatien heute live: Wer überträgt das Handball-Länderspiel kostenlos im TV und Stream?

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet im letzten Test vor der Europameisterschaft der Männer 2026 ein weiteres Duell mit Kroatien. Wo wird das Länderspiel live im TV übertragen und gibt es eine kostenlose Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen?

Die deutsche Handball -Nationalmannschaft steht am Sonntag, dem 11. Januar 2026, vor ihrem zweiten und zugleich letzten Testspiel gegen Kroatien. Eine Woche vor dem EM-Auftakt gegen Österreich hatte die DHB-Auswahl im ersten Duell beim 32:29-Erfolg bereits phasenweise ihre Turnierform angedeutet. Beim erneuten Aufeinandertreffen mit den Kroaten in Hannover soll diese Leistung in der Generalprobe vor heimischem Publikum nun bestätigt werden. Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 wird vom 15. Januar bis zum 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen.

Das zweite Test-Länderspiel der DHB-Auswahl gegen Kroatien findet am Sonntag, dem 11. Januar 2026 statt. Anwurf ist um 18:05 Uhr in der ZAG-Arena in Hannover. Fans können die Partie live verfolgen. Alle Informationen zum Handball-Testspiel Deutschland gegen Kroatien im Überblick.

Vor dem zweiten Testspiel zwischen Deutschland und Kroatien fragen sich viele Handball-Fans, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden kann. Die Antwort fällt erfreulich aus: Das Länderspiel der DHB-Auswahl wird heute live im Free-TV übertragen. Die ARD hat sich die Übertragungsrechte gesichert und zeigt das Duell zwischen Deutschland und Kroatien live und exklusiv im Ersten. Die Sendung beginnt um 17.55 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird die Begegnung von Reporter Florian Naß, der dabei von Experte Florian Klein unterstützt wird.