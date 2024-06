Nationalspieler des VfB Stuttgart Nach dürftiger Leistung: Maximilian Mittelstädt spricht Klartext

Das Beste war das Ergebnis: 2:1 gewonnen im letzten EM-Test gegen Griechenland. Aber sonst? Gab es rund um die DFB-Elf in Mönchengladbach kaum Positives zu berichten. Das sah auch Maximilian Mittelstädt so – der VfB-Profi legte den Finger in die Wunde.