1 Manuel Neuer patzte im Spiel gegen Griechenland. Foto: dpa/Federico Gambarini

Bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland leistet sich der deutsche Torwart Manuel Neuer einen schweren Fehler. Bundestrainer Julian Nagelsmann hält trotzdem an seiner Nummer eins fest.











Julian Nagelsmann hat Torhüter Manuel Neuer nach dessen Patzer beim 2:1 (0:1) in der EM-Generalprobe gegen Griechenland in Schutz genommen. „Ich lasse keine Diskussion aufkommen, auch wenn es jeder probiert“, sagte der Bundestrainer bei RTL bestimmt: „Er hatte drei gute Paraden, es ist alles in Ordnung.“