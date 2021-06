1 Die Deutsche Nationalmannschaft um Trainer Joachim Löw wird von der Polizei nach München eskortiert. Foto: dpa/Federico Gambarini

München ist der einzige deutsche Austragungsort der laufenden Fußball-Europameisterschaft. An diesem Dienstag startet hier die deutsche Nationalelf ins Turnier. Doch in der Stadt herrscht statt Euphorie eher Unsicherheit.

München - Auf dem Münchner Marienplatz steht jetzt das „Spectacular“, das städtische Maskottchen für die Fußball-Europameisterschaft in der Isar-Metropole. Der Name wird Englisch ausgesprochen und bedeutet „spektakulär“. Es werde auch, so sagt die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, „über die richtigen Ergebnisse wachen“. „Spectacular“ ist eine drei Meter hohe Figur – ein Münchner Kindl auf einem Rasen, in der einen Hand hält es einen Fußball, in der anderen den EM-Pokal.

Nun ja, in der Weite des Marienplatzes fällt dieses Ding nicht groß auf, ebenso wenig wie die acht EM-Fahnen, die die Stadt München dort aufgestellt hat. Die bayerische Landeshauptstadt ist der einzige deutsche Austragungsort des Fußball-Turniers, an diesem Dienstag geht es hier los mit dem Spiel Deutschland gegen Frankreich.

Doch ist da was in München nach den monatelangen Lähmungen der Corona-Lockdowns und jetzt mit sehr gebremstem EM-Betrieb? Kann da sportliche Ausgelassenheit, ja Fußball-Euphorie aufkommen?

EM in München: Keine Fähnchen, keine Wimpel, keine Schminke

Christian Schottenhamel ist eine Art Experte für Münchner Stimmungen. „Es hat noch nicht gezündet“, beobachtet er. „Keiner hat bisher auf den Anlasser gedrückt.“ Schottenhamel ist ein recht barock wirkender Großwirt, der unter anderem ein Wiesn-Festzelt und den „Paulaner am Nockherberg“ betreibt. Er sitzt auf einer Bank in seinem Menterschwaige-Biergarten und trinkt Apfelschorle. Die Atmosphäre ist entspannt hier im noblen Harlaching am Isar-Hochufer. Doch er sieht „Unsicherheit im großen Stil“ angesichts der EM, bei den Wirten, bei den Gästen, in der ganzen Stadt. „Jeder ist zögerlich.“ In München fehle all das, was bei einem solchen Ereignis schon längst unübersehbar wäre: „Es gibt keine Fähnchen und Wimpel, keine Schminksachen in Schwarz-Rot-Gold, keine To-Go-EM-Pakete.“

Die Wirte gehen unterschiedlich mit der Ungewissheit um, und mit der Frage, ob die EM „noch ein Hype wird“, wie Schottenhamel es ausdrückt. Der Hofbräukeller mit großem Biergarten in Haidhausen, teilt mit, dass es „KEIN Public Viewing“ gebe. Die Großbuchstaben verdeutlichen diese Ausnahmesituation. Am Nockherberg hingegen war eine Großleinwand geplant, doch davon später. Und in der Menterschwaige wird es kleine TV-Geräte in einem abgeteilten Bereich geben – als „Hintergrundfußball“ bezeichnet der Wirt dieses Angebot.

In der Allianz-Arena dürfen 14 000 Zuschauer dabei sein

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedenfalls sieht München gut vorbereitet. „Es ist an alles gedacht“, sagt er am Montag bei einem Rundgang in der Arena. Die Spannung der Partie könnten „alle mit gutem Gewissen genießen“.Voraussetzung aber sei, dass Masken genutzt und Abstand gehalten werde, unterstrich Söder.

14 500 Zuschauer dürfen bei jedem der vier Münchner Spiele ins Stadion, die Allianz-Arena heißt in dieser Zeit aus markenrechtlichen Gründen „Fußball Arena München“ und leuchtet in Türkis und Grün. Öffentliche Public-Viewing-Veranstaltungen auf Plätzen gibt es keine. Das geplante Fan-Treffen im Olympiapark wurde in der vergangenen Woche wegen der Corona-Gefahr abgesagt. Und für Lokale und Biergärten wurden in diesen Tagen komplexe Regeln entworfen: Wer mehr als 1000 Sitzplätze hat, dessen Gäste benötigen einen negativen Corona-Test. Bei unter 1000 ist dieser nicht notwendig. Auch am Vortag des ersten Deutschland-Spiels bei diesem Turnier betonen Politik, Stadt und der Deutsche Fußballbund: Sicherheit geht vor. Die Münchner Polizei ist an den Spieltagen mit 1000 zusätzlichen Beamten präsent, Fanansammlungen sollen überall vermieden werden, vor dem Stadion wird die Reiterstaffel postiert.

Steigt die Stimmung vor dem Spiel Deutschland Frankreich?

Auf der Bank vor dem „Spectacular“ am Marienplatz sitzen Katharina Fries und Louis Garbe. Die beiden sind im Einsatz für ein schönes Fußball-Fest: Sie sind so genannte „Host City Volunteers“, zu Deutsch Freiwillige der Gastgeberstadt. Die 22 Jahre alte Fries und der 25-jährige Garbe sollen wie andere auch EM-Ansprechpartner im öffentlichen Raum sein. Sie sollen Besuchern mit Rat helfen: Wie geht es am schnellsten ins Stadion? Gibt es Treffpunkte Fans aus bestimmten Ländern? Oder auch: Wo ist die nächste Toilette?

„Man lernt nette Leute kennen“, meint Garbe, „es ist schön, diese Stimmung mitzunehmen.“ Geld bekommen sie keines, aber die Kleidungsausstattung, Laufschuhe und Essensgutscheine. Fries ist sicher, dass an diesem Dienstag kurz vor dem Anpfiff des Frankreich-Spiels die Stimmung steigen wird. „Ich kenne die französischen Fans“, sagt sie, „da kommen noch ganz schön viele nach München.“ Und wo finden sie nun ihresgleichen? „Am Odeonsplatz“, weiß Katharina Fries.

Der Olympiapark – das wäre ein schöner Ort gewesen für die Fans. Ein Kontrast zur Arena, die vor 16 Jahren in die Fröttmaninger Heide im Norden der Stadt errichtet wurde. Wie ein aufgeblasenes Schlauchboot sieht das Heimstadion des FC Bayern München aus, das vor allem als Hightech-Tempel funktionieren und Geld bringen soll. Drumherum ist es unwirtlich – da gibt es Autobahnen und Autobahnkreuze, Parkhäuser und Industrie. Die Münchner Stadtentwässerung ist nebenan angesiedelt.

Eigentlich ist München eine fußballbegeisterte Stadt

Die EM in der Bayern-Metropole ist auch eine Geschichte im Konjunktiv – was wäre gewesen, wenn? Wenn die EM wie ursprünglich geplant bereits im Sommer 2020 und ohne das lauernde Coronavirus hätte stattfinden können? Dann hätten die Fußball-Begeisterten und andere im vor einem halben Jahrhundert angelegten Olympiapark ihre Fan-Meilen gehabt. In der hügeligen Landschaft, die damals für Offenheit, für ein demokratisches und friedliches Deutschland errichtet worden war. In dem von dem Stuttgarter Günter Behnisch gebauten Olympiastadion mit seiner geschwungenen Zeltdach-Konstruktion aus Plexiglas.

Eigentlich ist München eine fußballbegeisterte Stadt. Das liegt am Dauer-Meisterschaftsabonnenten FC Bayern. Doch auch am Glanz der Erinnerungen an legendäre Spiele wie das Finale der Weltmeisterschaft 1974, in dem Gerd Müller den Siegtreffer erzielt hatte, oder das sportlich tragische „Finale dahoam“ der Champions League 2012 – bei dem der drückend überlegene FC Bayern im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea am Ende doch unterlegen war.

Kein Public-Viewing im Biergarten

Dieser Tage schlendern die Pärchen im Olympiapark. Besucher sonnen sich am See, das kleine Bähnchen fährt wieder, auf den Beachvolleyball-Plätzen der TU München wird gespielt. Aber Fußball-Europameisterschaft dahoam, in München? Davon ist nichts zu spüren – zumindest noch nicht.

Dem Wirt Schottenhamel reicht es nun. Für seinen „Paulaner am Nockherberg“, wo zum Starkbieranstich Bayerns Politiker „derbleckt“ werden, hat er am Wochenende alle Public-Viewing-Pläne im Biergarten gestrichen. Die EM – sie findet bei ihm nicht statt. Als Grund gibt er die Auflage an, dass die Besucher vorher getestet werden müssen. Trotz eigener Station sei es, so sagt er, „nicht möglich, all unsere Besucher in angemessener Zeit testen zu lassen“. Den Fans aus Frankreich will er dennoch ein guter Gastgeber sein. Gerade sie würden bei München-Urlauben gerne bei ihm einkehren. Der Wirt weiß aus Erfahrung: „Die Franzosen speisen immer sehr gern, sehr viel und sehr gut.“