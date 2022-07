In diesen Stuttgarter Gastros wird das EM-Finale übertragen

Am Sonntag um 18 Uhr wird es spannend – die DFB-Frauen starten im Londoner Wembley-Stadion in das EM-Finale gegen Gastgeber England. Wo kann das Spiel in geselliger Runde verfolgt werden?

Während es in Städten wie München in vielen Kneipen und Biergärten ausgestrahlt wird, bedarf es für Stuttgart ein wenig Recherche, um überhaupt etwas zu finden. Wir haben in den Bars und Kneipen der Stadt nachgefragt und zumindest ein kleine Auswahl gefunden:

1. Biergarten im Schlossgarten

Am Sonntag sollen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst auf bis zu 30 Grad steigen und „tendenziell bleibt es ganztags trocken“. Selbst zum Anpfiff habe es noch etwa 27 Grad – perfektes Wetter also, um einfach draußen zu bleiben. Im Biergarten im Schlossgarten können rund 1000 Personen das Spiel auf einer 15 x 3 Meter großen Leinwand verfolgen. Und da die Leinwand sowieso schon am Samstag aufgebaut werde, wird auch das Spiel Bayern München gegen RB Leipzig im DFL-Supercup (20.30 Uhr) gezeigt.

2. Sportsbar Max & Moritz 1

Wer etwas kleinere Runden bevorzugt, kann sich das Spiel auch in der Sportsbar Max & Moritz 1 in der Ostendstraße im Stuttgarter Osten ansehen. Rund 40 Leute haben hier die Möglichkeit, auf drei Bildschirmen mit den Spielerinnen mitzufiebern.

3. Sportsbar Max & Moritz 5

Von den ehemals fünf Max & Moritz Bars sind zwar nur noch zwei übrig, diese sind aber dafür beide mit am Start am Sonntag, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf die Engländerinnen trifft. Auch in der Sportsbar mit der Nummer 5 in der Seyfferstraße im Stuttgarter Westen haben rund 40 Personen Platz.

4. Palm Beach

Im Palm Beach direkt neben der Mercedes-Benz-Arena in Bad Cannstatt verpasst man nichts von der Partie – sie wird auf 30 Fernsehern übertragen. Im Innenraum gibt es Platz für etwa 300 Personen, im Außenbereich – der bei 26 Grad bestimmt beliebt sein wird – noch einmal für etwa 150 Personen.

5. Pils-Pub Alt Stuttgart Sky Sportsbar

Eine weitere Adresse für Live-Übetragungen: Der Pils-Pub Alt Stuttgart in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte. Hier wird das Spiel neben zwei Fernsehern auch auf der Leinwand übertragen. 50 Personen können hier die Daumen drücken.