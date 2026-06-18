Flucht beendet: Geflohener Mörder in italienischem Krankenhaus festgenommen

Ein verurteilter Mörder flieht mit einem Motorrad. Er schafft es über die Grenze - doch dann wird ihm ein Unfall zum Verhängnis.
Hannover/Peine - Der bei einem begleiteten Freigang in Niedersachsen geflohene Mörder ist in Italien festgenommen worden. Die Polizei fand den zu lebenslanger Haft verurteilten Mann in einem Krankenhaus, wie das Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte. Er war in der Region Venetien in einen Unfall verwickelt und wurde in der Klinik behandelt. Zuvor hatten "RTL" und "Bild" über die Festnahme berichtet.