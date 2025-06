1 Ein Feuerwehrmann wurde nach aktuellen Angaben verletzt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Menschen genießen das Sommerwetter im historischen Stadtzentrum. Dann bricht ein Feuer aus und greift auf mehrere Gebäude über. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig.











Villingen-Schwenningen - In der Altstadt von Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg sind mehrere Gebäude in Brand geraten. Von sechs Häusern brennen derzeit noch zwei, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz sagte. Eines sei gelöscht, in drei anderen glimmten noch Brandherde.